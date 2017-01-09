#وظائف نسائية شاغرة بروضة نور المستقبل في #الخرج

#وظائف نسائية شاغرة بروضة نور المستقبل في #الخرج

2017/01/09
الساعة 8:43 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن – خالد الأحمد

أعلنت روضة نور المستقبل الأهلية بمحافظة الخرج عن توافر وظائف شاغرة للنساء، وفق الوظائف والشروط التالية:
1- مديرات لجميع المراحل: يشترط الخبرة.
2- وكيلات لجميع المراحل: يشترط الخبرة.
3- مرشدات طلابيات.
4- معلمات لجميع التخصصات.
5- إداريات: يشترط شهادة الثانوية العامة، مع إجادة الحاسب الآلي.

ودعت إدارة الروضة الراغبات ولمن تجد لديها الكفاءة إلى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي: Futurelightschoool3@hotmail.com .

وظائف روضة نور_المستقبل2


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