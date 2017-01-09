وظائف نسائية شاغرة بروضة نور المستقبل في #الخرج

المواطن – خالد الأحمد

أعلنت روضة نور المستقبل الأهلية بمحافظة الخرج عن توافر وظائف شاغرة للنساء، وفق الوظائف والشروط التالية:

1- مديرات لجميع المراحل: يشترط الخبرة.

2- وكيلات لجميع المراحل: يشترط الخبرة.

3- مرشدات طلابيات.

4- معلمات لجميع التخصصات.

5- إداريات: يشترط شهادة الثانوية العامة، مع إجادة الحاسب الآلي.

ودعت إدارة الروضة الراغبات ولمن تجد لديها الكفاءة إلى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي: Futurelightschoool3@hotmail.com .

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







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