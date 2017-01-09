وظائف نسائية شاغرة بروضة نور المستقبل في #الخرج

المواطن – خالد الأحمد
أعلنت روضة نور المستقبل الأهلية بمحافظة الخرج عن توافر وظائف شاغرة للنساء، وفق الوظائف والشروط التالية:
1- مديرات لجميع المراحل: يشترط الخبرة.
2- وكيلات لجميع المراحل: يشترط الخبرة.
3- مرشدات طلابيات.
4- معلمات لجميع التخصصات.
5- إداريات: يشترط شهادة الثانوية العامة، مع إجادة الحاسب الآلي.
ودعت إدارة الروضة الراغبات ولمن تجد لديها الكفاءة إلى إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي: Futurelightschoool3@hotmail.com .
للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى :
STC 805580 موبايلى 606696 زين 701589