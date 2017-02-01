آلية التقدم بشكوى ضمن برنامج حساب المواطن الموحد

المواطن – الرياض

أطلقت بالأمس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بوابة حساب المواطن الموحد الإلكترونية لتبدأ بعدها عملية التسجيل للمواطنين.

ومع بدء عملية التسجيل ضمن برنامج حساب المواطن برزت العديد من التساؤلات ومن بينها كيف يتقدم المواطنون بأية شكاوى تتعلق ببرنامج حساب المواطن الموحد؟

إحدى موظفات مركز الاتصال الخاص بحساب المواطن وتدعى “سلطانة” قالت إن جميع الشكاوى تتم عن طريق مركز الاتصال 19912 ، حيث يتم فتح شكوى مباشرة .

وأضافت أن الشكاوى التي تقدم إلى مركز الاتصال يتم تحويلها إلى الجهة المسؤولة عنها للاستيضاح وحل هذه المشكلة.