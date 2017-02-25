بالصورة.. العنزي: النصر لن يُعاقب.. وهذا ما يُدين الهلال!

المواطن ـ محمد سلام

أكد الناقد الرياضي، محمد شنوان العنزي، أن نادي النصر لن تتم معاقبته في قضية اللاعب عوض خميس، موضحًا أن اللوائح والأنظمة تدين نادي الهلال بسبب الشيك الذي قدّمه لـ “الصملة”، وأن العقوبة ستكون منع الهلال من التسجيل لفترتين، وإيقاف اللاعب وتغريمه.

وقال العنزي عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “اللوائح والأنظمة واضحة.. وشيك الهلال لعوض خميس يدين النادي الأزرق..! والعقوبة.. منع الهلال من التسجيل لفترتين، وإيقاف اللاعب وتغريمه!”.

وتابع: “لن يعاقب النصر لا من قريب أو بعيد في قضية عوض خميس..! ولا يهم إن كانت اللجان تقاد بأشخاص عملوا بالنادي الأزرق..! هناك فيفا..!”.

ووجّه العنزي رسالة إلى الإدارة النصراوية بقوله: “على إدارة النصر رفض أي حلول ودية..! القانون والأنظمة في صالح العالمي..! وإيقاف عوض خميس 4 أشهر لن يكون ضررًا كبيرًا مقابل ضرر الهلال”.

واختتم قائلًا: “للهلاليين، مع التحية: ما قدرتوا تنجزون صفقة عوض خميس رغم التوقيع والتصوير..! بتقدرون تكسبون قضية خسرانة وفي صالح النصر؟! استغرب من بعض الجمهور إذا صور وتوقيع ، وما قدروا يجيبون اللاعب لكم..! كيف تصدقون كلامهم بكسب قضية خسرانة!”.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم -ممثلًا بلجنة الاحتراف- قد أعلن عن طلبه من ناديّي النصر والهلال واللاعب عوض خميس العقود الموقعة مع اللاعب، ومسوغاتها، وجميع الأدلة والمستندات لدراستها والبت فيها، وإصدار القرار النهائي بعد توقيع اللاعب لعقدين في الفترة نفسها.