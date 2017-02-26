تحقيق#عاجل من تعليم #جازان في قطع معلم لأذن طالب

المواطن _ وليد الفهمي_ جازان

فتحت إدارة تعليم جازان تحقيقًا عاجلاً حول قيام أحد المعلمين بالاعتداء على أحد الطلاب وتسبّبه في قطع أذن الطالب بالقلم الرصاص.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم جازان، يحيى عطيف، أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تتابع حالة طالب الصف الأول الابتدائي بإحدى المدارس بمكتب التعليم، بصامطة، بعد تعرّضه للضرب من معلّمه كما تشير التقارير الأولية.

وأكد أن مدير تعليم جازان وجّه بتشكيل لجنة عاجلة من إدارة التوجيه، والإرشاد، وقضايا المعلمين، والمتابعة لزيارة مدرسة الطالب صباح غد، الإثنين، والوقوف على جميع التفاصيل، واتخاذ الإجراءات النظامية في مثل هذه الحالات.