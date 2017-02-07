تعرف على حل مشكلة رقم الجوال المسجل مسبقًا في حساب المواطن

المواطن - شريف النشمي - الرياض

يواجه عدد كبير من المتقدمين على “حساب المواطن” مشكلة تكمن في عدم تمكّنهم من التسجيل من خلال استخدام أرقام هواتفهم، فبمجرد محاولة التسجيل في البوابة، يظهر أن رقم الجوال مسجّل مسبقًا، وهو السؤال الذي تكرّر كثيرًا منذ انطلاق البوابة.

وأجاب المشرف العام على قطاع التنمية بوزارة التنمية الاجتماعية والمشرف على “حساب المواطن”، المهندس ماجد العصيمي، خلال برنامج “يا هلا”، مساء أمس، الإثنين، أن هذه المشكلة تعود إلى أن هذا الرقم مسجّل به أحد مستفيدي الضمان الاجتماعي مسبقًا، وكون تم تسجيل جميع مستفيدي الضمان تلقائيًا في “حساب المواطن”، تظهر رسالة لصاحب الجوال بأنه مسجّل مسبقًا في “حساب المواطن”.

وأكّد أن الحل هو الانتظار حتى يوم الأحد القادم، وسوف تظهر بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي على بوابة “حساب المواطن”، حينها، يستطيع الدخول وتغيير رقم الجوال، ومن ثمّ، التسجيل به في بوابة “حساب المواطن”، مرجعًا ذلك إلى أن بعضهم قد يسجّل رقم هاتفه في بيانات أحد أقاربه من مستفيدي الضمان الاجتماعي سابقًا.

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