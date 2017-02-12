تلوث مياه “روابي جدة” بالصرف.. والأهالي: شربنا منها ليومين

المواطن _ وليد الفهمي_ جدة

تستمر معاناة عدد من أهالي حي الروابي بجدة كيلو 10 لليوم العاشر على التوالي، بسبب تلوث مياه الشرب بالصرف الصحي.

وفي التفاصيل فوجئ بعض الأهالي بخروج روائح كريهة من مواسير شركة المياه الوطنية الموصلة لخزانات المنازل مما تسبب في انتشار الروائح الكريهة، وتحول ليلهم ونهارهم إلى كابوس.

وأضاف الأهالي: “تقدمنا بعدد من الشكاوى للشركة “تحتفظ الصحيفة بأرقام البلاغات” ولكن لا حياة لمن تنادي”، وحتى إعداد هذا الخبر مازالت مشكلة التلوث قائمة دون حلول.

وأضافوا: “ظللنا نشرب من هذه المياه منذ يومين ولم نعلم بتلوثها كما لم نتلق أي تحذير من الشركة الوطنية للمياه بهذا الخصوص”.

واختتم الأهالي معاناتهم لـ”المواطن” بقولهم: “قمنا بأخذ شركات خاصة لتنظيف الخزانات من آثار التلوث الذي لا نعلم متى سوف ينتهي، مطالبين الجهات المعنية بإنهاء معاناتهم”.