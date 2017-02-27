زيادة المنح الدراسية لطلاب ماليزيا بمناسبة #جولة_الملك_الآسيوية_الكبرى

المواطن – ترجمة : محمود نبيل

يواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حالياً زيارة ماليزيا، ضمن جولته الآسيوية التي تستمر لأكثر من 3 أسابيع، يتوجه خلالها إلى عدد من الدول الآسيوية من بينها اليابان والصين وإندونيسيا، لتوطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات.

ونال الجانب التعليمي قسطًا كبيراً من الاهتمام خلال زيارة الملك سلمان إلى ماليزيا، والتي شهدت إعلان الدكتور زايد الحارثي رئيس الوفد الثقافي المرافق للملك سلمان، زيادة عدد المنح الدراسية للطلاب الماليزيين الذين يدرسون في المملكة.

وتسعى ماليزيا إلى زيادة المنح الدراسية في المملكة إلى 300 طالب، وذلك بعد أن كانت تمنح لـ100 فقط خلال العام الماضي، وهو الأمر الذي أكده الحارثي قائلًا: “نمتلك الكثير من الجامعات في المملكة العربية السعودية، وسوف نقوم بتقديم المنح الدراسية للمزيد من الطلبة الماليزيين للدراسة في جامعات أخرى بخلاف جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض، والتي قدمت 100 منحة العام الماضي”.

ويحصل المستفيدون من المنح على بدل شهري وسكن مجاني وتأمين صحي وإمكانية الحصول على تأشيرة لأفراد أسر الطلبة، بالإضافة إلى عدد من المزايا التي تتعلق بمتابعة كافة مراحل التعليم بما في ذلك الدراسات العليا ودرجة الدكتوراه.