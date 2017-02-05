شاهد بالصور .. الملك يشرف حفل زواج أبناء أخيه الأمير أحمد بن عبدالعزيز

شاهد بالصور .. الملك يشرف حفل زواج أبناء أخيه الأمير أحمد بن عبدالعزيز

2017/02/05
الساعة 9:27 مساءً
- ‎فيالمناسبات, حصاد اليوم
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المواطن- تصوير : بندر الجلعود – الرياض

الملك يشرف حفل زواج ابناء اخيه الامير احمد بن عبدالعزيز ‫(34669068)‬ ‫‬ الملك يشرف حفل زواج ابناء اخيه الامير احمد بن عبدالعزيز ‫(34669069)‬ ‫‬ الملك يشرف حفل زواج ابناء اخيه الامير احمد بن عبدالعزيز ‫(34669071)‬ ‫‬ الملك يشرف حفل زواج ابناء اخيه الامير احمد بن عبدالعزيز ‫(34669072)‬ ‫‬ الملك يشرف حفل زواج ابناء اخيه الامير احمد بن عبدالعزيز ‫(34669073)‬ ‫‬ الملك يشرف حفل زواج ابناء اخيه الامير احمد بن عبدالعزيز ‫(34669066)‬ ‫‬ الملك يشرف حفل زواج ابناء اخيه الامير احمد بن عبدالعزيز ‫(1)‬ ‫‬ الملك يشرف حفل زواج ابناء اخيه الامير احمد بن عبدالعزيز ‫(34669064)‬ ‫‬ الملك يشرف حفل زواج ابناء اخيه الامير احمد بن عبدالعزيز ‫(34669065)‬ ‫‬ الملك يشرف حفل زواج ابناء اخيه الامير احمد بن عبدالعزيز ‫(34669060)‬ ‫‬ الملك يشرف حفل زواج ابناء اخيه الامير احمد بن عبدالعزيز ‫(34669061)‬ ‫‬ الملك يشرف حفل زواج ابناء اخيه الامير احمد بن عبدالعزيز ‫(34669062)‬ ‫‬

الملك يشرف حفل زواج ابناء اخيه الامير احمد بن عبدالعزيز ‫(34669074)‬ ‫‬ الملك يشرف حفل زواج ابناء اخيه الامير احمد بن عبدالعزيز ‫(34669059)‬ ‫‬ الملك يشرف حفل زواج ابناء اخيه الامير احمد بن عبدالعزيز ‫(34669058)‬ ‫‬ الملك يشرف حفل زواج ابناء اخيه الامير احمد بن عبدالعزيز ‫(34669057)‬ ‫‬ الملك يشرف حفل زواج ابناء اخيه الامير احمد بن عبدالعزيز ‫(34669063)‬ ‫‬


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