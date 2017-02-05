2017-02-05 ziad الرئيسيةالمناسبات شاهد بالصور .. الملك يشرف حفل زواج أبناء أخيه الأمير أحمد بن عبدالعزيز شاهد بالصور .. الملك يشرف حفل زواج أبناء أخيه الأمير أحمد بن عبدالعزيز 2017/02/05 الساعة 9:27 مساءً - فيالمناسبات, حصاد اليوم 23720 2 طباعة المواطن- تصوير : بندر الجلعود – الرياض للاشتراك في (جوال المواطن) .. ارسل الرقم 1 إلى : STC 805580 موبايلى 606696 زين 701589 "> المزيد من الاخبار المتعلقة : قد يعجبك ايضاً ولي العهد يرأس اجتماع هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي في تونس رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف تيوب المواطن شاهد.. مراهقة تضع طفلتها حديثة الولادة في صندوق قبل رميها في القمامة! شاهد .. كيف تبدو شوارع بكين ليلًا ساعة الذورة بالفيديو.. هذا ما يحدث بعد تجاوز المركبة سرعة 130 كم بالفيديو.. طفل قطري يلقي قصيدة مؤثرة في حب المملكة شاهد.. سائق حافلة يتفادى الاصطدام بمهارة فائقة “فرملة أمريكاني” غرائب بالفيديو.. شاب يغامر بحياته لإنقاذ طفل سقط أمام القطار كائنات فضائية ترسل إشارات غامضة إلى الأرض اغتصب فتاة عبر البث المباشر على “فيس بوك” فكانت نهايته! عقوبة المؤبد لمن يذبح بقرة في “غوجرات” الهندية بالفيديو.. مجموعة أسود تهاجم مدربها في عرض مفتوح أمام الجمهور فيسبوك تكنولوجيا تعرف على النسخة السوداء من Nokia 6 نصائح لإطالة عمر بطارية اللابتوب هواتف نوكيا الجديدة ترى النور خلال أيام شياومي تدعم هاتفها الجديد بكاميرا بدقة 30 ميجابيكسل إطلاق التحديث النهائي لـ “نوجا 7.1.2” للمستخدمين -