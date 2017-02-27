شاهد.. معلم ينقذ عاملًا من سقطة مروعة في مدرسة بالرياض

شاهد.. معلم ينقذ عاملًا من سقطة مروعة في مدرسة بالرياض

2017/02/27
الساعة 1:44 صباحًا
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أنقذ معلم، عامل في مدرسة بن أثمال في الرياض قبل سقوطه على الأرض من أعلى سلم.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يبين تركيب العامل لوحة ضوئية حيث اختل توازنه، ليلتقطه المعلم الذي يُدعى أيمن العامر قبل أن يسقط على الأرض.

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