بالصور.. الإطاحة بـ35 وافداً نظموا حفلاً للشواذ في #الرياض

المواطن – الرياض

أطاحت شرطة الرياض بمجموعة من الباكستانيين أقاموا حفلاً للشواذ جنسياً في إحدى استراحات العاصمة بحوزتهم ملابس نسائية ومجوهرات.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه استمراراً لجهود شرطة المنطقة في مكافحة الجرائم كافة فقد رصدت إدارة الضبط الميداني قيام مجموعة من الوافدين باكستانيي الجنسية بإقامة حفل للشواذ جنسياً داخل إحدى الاستراحات جنوب العاصمة الرياض.

اثر ذلك قامت إدارة الضبط الميداني بوضع الموقع تحت المراقبة المستمرة، ورصد مجموعة من الرجال يدخلون الاستراحة وهم يضعون مساحيق التجميل متشبهين بالنساء، وبفضل من الله تعالى تمكنت القوة من ضبط (35) شخصاً بداخلها بعد مقاومة، محاولين التخلص مما بحوزتهم من ملابس نسائية وحلي ذهبية (لم ينتج عنها إصابات لرجال الأمن).

تم التحفظ عليهم جميعاً، وتحريز المضبوطات وإحالتهم لمركز شرطة العزيزية، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.