طريقة اطلاع مستفيدي الضمان على بياناتهم في حساب المواطن

المواطن – شريف النشمي – الرياض

‏⁦‏⁦‪يتيح برنامج حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي اليوم الاطلاع على بياناتهم التي تم تسجيلها تلقائيًا في البرنامج قبل أيام في 2 من جمادى الآخرة الموافق 1 مارس القادم. .

وأوضح حساب المواطن أن طريقة الاطلاع على بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي تكمن في التسجيل كمستخدم جديد في بوابة حساب المواطن من خلال إدخال رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال.

كما يمكن لمن لم يستطعيوا التسجيل في بوابة حساب المواطن بسبب استخدام رقم الجوال في بوابة الضمان الاجتماعي الدخول برقم هوية مستفيد الضمان الاجتماعي وبعد التسجيل يقوم بتغيير رقم الجوال ومن ثم التسجيل في بوابة حساب المواطن من خلال نفس رقم الجوال .