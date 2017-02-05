#عاجل .. لا يمكن إلغاء التسجيل في حساب المواطن وهذه طريقة تسجيل الزوجة الأجنبية والعادات السنوية

#عاجل .. لا يمكن إلغاء التسجيل في حساب المواطن وهذه طريقة تسجيل الزوجة الأجنبية والعادات السنوية

2017/02/05
الساعة 1:56 مساءً
- ‎فيحساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن – شريف النشمي – الرياض

‏أكد حساب المواطن أنه لا يمكن إلغاء التسجيل في بوابة حساب المواطن ولكن يمكن التعديل على البيانات فقط.

وعن أشهر سؤال يتم طرحه منذ بداية التسجيل في حساب المواطن (طريقة تسجيل الزوجة غير السعودية)؛ بيّن الحساب أن تسجيل الزوجة غير السعودية يكون من خلال تسجيل تاريخ ميلادها بالتقويم الميلادي وليس بالهجري كما يخطئ به الكثير.

وأوضح الحساب أن العادات السنوية ( الخراج ) يتم إضافتها كنوع من الدخل تحت مسمى ( غير ذلك ) .
ورد الحساب على أحد الاستفسارات عن كيفية إدخال المكافآت السنوية: “بالنسبة للخراج السنوي فيتم إضافته كنوع دخل تحت مسمى (غير ذلك)”.

 

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