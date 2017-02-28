مفتي ماليزي يقبّل جبين الملك سلمان

المواطن – تصوير : بندر الجلعود

قبّل أحد المفتين في ماليزيا جبين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي يزور ماليزيا حالياً خلال لقاء خادم الحرمين بمفتيْ وعلماء ماليزيا.

وكان خادم الحرمين قد استقبل في مقر إقامته في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم، أصحاب الفضيلة مفتيْ الولايات الماليزية، وعدداً من كبار الشخصيات الإسلامية الماليزية.

وأبدى خادم الحرمين تقديره لجهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين داعياً إياهم إلى مواجهة ما يتعرض له الإسلام من حملات تحاول النيل من وسطيته وسماحته، مؤكداً أهمية التعريف بنهج الإسلام الداعي إلى التسامح والاعتدال ومحاربة التطرف والإرهاب بكل أشكاله.

وأشار خادم الحرمين الشريفين إلى أن التحديات التي يواجهها العالم الإسلامي تتطلب المزيد من التعاون والتضامن بين الدول والشعوب الإسلامية.

وأكد خادم الحرمين حرص المملكة على تقديم كل ما في وسعها لخدمة الإسلام والتواصل مع المسلمين في كافة أنحاء المعمورة.