وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الحدود الشمالية

المواطن- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية، بدرجة (أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد – محاضر – مدرس لغة)، وذلك في مقرها بعرعر وفروعها في كل من (رفحاء – طريف – العويقيلة)، والتي ترغب الجامعة في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة على بوابة الجامعة الإلكترونية، حيث سيكون التقديم لمدة خمسة أيام بدءاً من يوم الأحد 22 / 5 / 1438هـ إلى نهاية دوام يوم الخميس 26 / 5 / 1438هـ.
واشترطت جامعة الحدود الشمالية في المتقدم الشروط التالية:
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية انتظاماً.
3- مطابقة التخصص في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).
4- التقديم مخصص لوظائف أعضاء هيئة التدريس (أستاذ – أستاذ مشارك – أستاذ مساعد – محاضر – مدرس لغة).
5- ألا يقل التقدير في جميع المؤهلات عن (جيد جداً) ويستثنى من ذلك التخصصات الطبية.
6- فيما يخص مدرس اللغة فيشترط أن يكون حاصلاً على (البكالوريوس والماجستير) وبتقدير(جيد جداً) على الأقل.
7- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
8- اجتياز المقابلة الشخصية.
9- يجب تسجيل المعلومة الدقيقة والصحيحة وفي حال عدم صحة أي معلومة سوف يتم إلغاء الطلب.
10- يكون التقديم عبر البريد الإلكتروني (jobs@nbu.edu.sa) فقط، ولن نستقبل أي طلبات يدوية مباشرة.
وللتقديم على الوظائف ومعرفة التخصصات المطلوبة، اضغط هنا
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