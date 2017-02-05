وظائف شاغرة للنساء في شركة الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للنساء “المهنيّات ذوي الخبرة”، لحملة درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير، باسم “أخصائي أول تطوير الأعمال، ومشرف تسويق”، وذلك للعمل بفروع الشركة في منطقة الرياض.

وأوضحت الشركة أن التقديم متاح، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ اليوم، الأحد، الموافق 5 فبراير 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف، اضغط هنا.

STC 805580

موبايلى 606696

زين 701589







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