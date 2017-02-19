100 ريال للرحلة الداخلية .. هنا تفاصيل عروض طيران ناس

المواطن – الرياض

أعلن طيران ناس عن تخفيضات غير مسبوقة بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق الشركة.

وخفضت طيران ناس قيمة التذاكر الداخلية إلى 100 ريال فقط خلال فترة العرض من وإلى أي وجهة في المملكة.

وقالت طيران ناس إن فترة الحجز تمتد من 19-21 فبراير الجاري، فيما تكون فترة السفر خلال الفترة من 1 مارس – 31 مايو 2017.

وأضافت طيران ناس أن العرض يسري على جميع الرحلات الداخلية فقط، وأن الأسعار على الدرجة الاقتصادية فقط.

كما نوهت طيران ناس إلى أن العرض على الرحلات المباشرة فقط وأن المقاعد محدودة.

المعروف أن طيران ناس هو ناقل جوي منخفض التكلفة ومقره المملكة العربية السعودية، ويملك أسطولاً يضم 29 طائرة تحلق إلى 33 وجهة داخل وخارج المملكة عبر 1000رحلة أسبوعياً.

انطلقت عمليات طيران ناس في العام 2007م، حيث كشفت شركة طيران ناس عن هويتها الجديدة في نفس العام، ونفذت استثمارات مهمة لتطوير أسطول طائراتها وإطلاق درجة الأعمال.