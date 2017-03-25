آلاف المصلين يؤدون صلاة الجنازة على والد الشيخ صالح المغامسي بالمسجد النبوي

المواطن - شريف النشمي - المدينة

أدى الآلاف من المصلين صلاة الجنازة على والد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، عواد المغامسي بعد صلاة فجر اليوم بالمسجد النبوي الشريف.

وتمت الصلاة على والد الشيخ المغامسي بحضور عدد كبير من المواطنين والمقيمين وعدد من المسؤولين وقد ووري جثمان والد المغامسي في مقبرة بقيع الغرقد.

وأعلن المكتب الإعلامي للشيخ صالح المغامسي عبر حساب الشيخ على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” أن عزاء الرجال في منزل الشيخ صالح المغامسي بالهجرة بالمدينة المنورة وعزاء النساء في منزل الفقيد – رحمه الله – بأرض الكردي.

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