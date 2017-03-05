أبل تطرح طرازاً جديداً من آيفون

المواطن – وكالات

طرحت شركة “أبل” عملاق صناعة الإلكترونيات الأمريكية، مؤخراً، نسخة جديدة من هاتف “آيفون 6″، في الأسواق الآسيوية، لتنضم بذلك إلى شركات رقمية تعيد إصدار أجهزة قديمة بعد إدخال تحسينات طفيفة عليها.

وبحسب ما ذكر موقع “BGR”، فقد تم طرح هاتف “آيفون 6” بلون ذهبي، وذاكرة تخزين تصل إلى 32 غيغابايت، وهي سعة لم تكن متاحة في وقت سابق.

وأتاحت “أبل”، في وقت سابق، للراغبين في اقتناء هواتف آيفون 6، أجهزة بسعة 16 و64 و128 غيغابايت فقط، ثم أضافت الطراز الجديد “بهدوء” أي بدون ضجة إعلامية.

واللافت في الأمر، بحسب متابعي التقنية، هو أن “أبل” لم تقم بطرح الهاتف الجديد في محلاتها المعتمدة بالسوق الآسيوية، وفضلت أن تقوم بتسويقه عبر شركة وسيط هي “تايوان موبايل”.

ولم توضح “أبل” ما إذا كانت ستطرح الهاتف الجديد للبيع في مناطق أخرى من العالم أم أنها ستقتصر على المنطقة الآسيوية التي تشكل أحد أسواقها المفضلة.