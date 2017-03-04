أبل ستعتمد على منافذ Lightning في هواتف آيفون المقبلة

المواطن - وكالات

قال مينج تشي كو، المحلل في شركة KGI Securities المتخصصة في الأبحاث السوقية إن شركة أبل ستعتمد على منافذ Lightning في هواتف آيفون التي ستطلقها خلال العام الجاري 2017، وذلك لينفي التقارير السابقة التي أشارت إلى أن شركة أبل قد تعزز هواتفها بمنافذ شحن USB-C.

وبحسب موقع phonearena الهندي، فإن “مينج تشي كو” يرى أن شركة أبل لن تغير منفذ الشحن التقليدي الخاص بها، وبدلًا من ذلك ستعتمد على تعديل كابل الشاحن الذي يأتي مع الهاتف، حيث سيتيح ميزة الشحن السريع للمستخدمين من خلال الاعتماد على نفس التقنيات التي توفرها USB-C.

وأوضح أن جميع هواتف آيفون التي سيتم إطلاقها خلال 2017 سيتوفر تقنية توصيل الطاقة بطريقة Type-C فضلًا عن توفير تقنيات جديدة بالبطارية وعمليات الشحن، إلا أنه ينبغي ملاحظة أنه في الوقت الذي ستتمتع فيه الهواتف بسرعة شحن USB-C فإنها لن تكون قادرة على الحصول على نفس سرعة نقل البيانات التي توفرها التقنية الجديدة.