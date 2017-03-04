أحرق زوجته ظناً أنها ميتة.. وكانت المفاجأة!!

المواطن – وكالات

أقدم شاب هندي على حرق زوجته طبقاً للطقوس الدينية المتبعة في محرقة الجنائز في الهند، ظناً منه أنها ميتة، بشهادة الأطباء، قبل أن يكتشف لاحقاً أنها كانت على قيد الحياة، وأنه هو من تسبب في موتها حرقاً.

وفي التفاصيل أوضح مسعفون أن مستشفى شاردا بنويدا الكبرى في ولاية أوتار براديش شمال الهند أبلغوا ذوي الشابة البالغة من العمر 24 عاماً، واسمها راتشنا سيسوديا، أنها قد توفيت من عدوى الرئة.

وقام زوجها دفيش تشودري، البالغ من العمر 23 عاماً، باستلام “الجثة” في الساعة الواحدة و27 دقيقة صباحاً، واتجه بصحبة بعض الأصدقاء إلى مكان المحرقة على بعد ساعتين بالسيارة، حيث بدأت عملية الحرق الساعة الثامنة صباحاً”.

وأوضحت صحف عالمية أن شخصاً شك في المحرقة وأن الشابة لا تزال حية، لكن لم يعبأ به أحد ونفذت طقوس الحرق، حيث لم يبدُ جلياً أن هناك علامة تدل على أنها على قيد الحياة، لكن تشريحاً لاحقاً للجثة أظهر جزيئات متفحمة في القصبة الهوائية والرئتين، بحسب الشرطة، وهذا دليل على أنها كانت تتنفس في ساعة الحرق”، بعدها توصل طبيبان عملا معاً على التشريح إلى أن سبب الوفاة لم يكن عدوى الرئة إنما الصدمة الناتجة من حرق الشابة وهي على قيد الحياة.