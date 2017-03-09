أحمد الفريدي: هذه كلمة السر في تحقيق بطولة كأس ولي العهد !

المواطن ـ محمد سلام



تحدث لاعب خط وسط نادي النصر، أحمد الفريدي، عن مباراة الغد المرتقبة أمام نادي الاتحاد في نهائي كأس ولي العهد، حيث أكد أن الفريق الذي سيركز أكثر هو من سيحقق اللقب الغالي.

وقال الفريدي في تصريحاته عن مباراة الغد: “اللقاء صعب على الفريقين، وليس هناك توقعات للفائز، فالفريق الذي يستطيع التركيز طيلة اللقاء سيتوج باللقب”.

وأضاف: “الكأس هو حُلم كبير لنا، وتحقيقه سيُساهم في إسعاد المحيط الأصفر، لذا نُريد مؤازرة الجمهور ودعمهم لنا”، مختتما بقوله: “يجب علينا احترام (الاتحاد) فهو فريق كبير , كما إنه يمتلك لاعبون مميزين”.