أخطاء في معاملات مدارس المخواة تحرم معلّمي “الليلية” من مرتباتهم منذ بداية محرم

المواطن - عبدالعزيز الشهري - الباحة

طالب عددٌ كبير من معلمي المدارس الليلية في تعليم المخواة، مسؤولي وزارة التعليم، بالتدخل لصرف مرتباتهم، التي لم تُصرف منذ بداية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري، أي منذ مطلع شهر محرم، وحتى نهاية ربيع الآخر.

وبيّن المعلمون أنَّ “جميع المدارس الليلية بقطاعات المخواة لم يتسلموا مرتباتهم، منذ انطلاق الفصل الدراسي الأول الذي انتهى منذ أكثر من شهر من الآن”، مبرزين أنّه “على الرغم من ذلك لا نجد سوى وعود واهية، ورمي اللوم على بيانات المدارس الخاطئة التي ترفع للإدارة”.

وأوضحوا أنَّ “غالبية من يتقدم للتعليم الليلي يكون لأجل تحسين ظروفه المادية، والبعض تكون مكافأتها هي التي تتبقى له، والتي لأجلها اقتطع من وقت أسرته وأبنائه، الذين يفترض أنه بينهم لتربيتهم أو مراجعة دروسهم، ومع ذلك يبقون لـ 4 أشهر دون مرتبات، فذلك تصرف غير مقبول، وسيؤثر حتماً في التقديم الليلي للعام المقبل، فقد تزعزعت الثقة بإدارتنا، لاسيّما إذا علمنا أن باقي الإدارات سلمت معلميها مكافآتهم”.

“المواطن” عرضت الشكوى على المتحدث الإعلامي لإدارة تعليم المخواة ناصر بن محمد العمري، الذي أكّد أنَّ “الاستحقاقات للمكلفين تعتبر مكافأة، وبالتالي قد لا تصرف بشكل منتظم شهريًا، ومع نهاية كل شهر كما هو الحال مع الرواتب الشهرية”.

وأبرز العمري أنَّ “الاستحقاق يحتاج الكثير من التدقيق، ويوجد في بعض الأحيان بعض الأخطاء التي تستلزم إعادة المعاملة للمدرسة، مما يعني بالضرورة حدوث تأخير لرفع كامل الأوراق، إذ لا يقبل النظام رفع الاستحقاقات الناقصة، وهو ما حدث فعليًا، حيث تمت إعادة بعض المعاملات للتدقيق من قبل بعض المدارس، مرات عدة، مما أدى إلى تأخر الصرف”.

وأضاف “معاملات المدارس الليلية تم اعتمادها في المعاملات الإلكترونية للإدارة الرقمية لترسل إلى وحدة العمليات لدى إدارة الموارد البشرية. وستتابع الإدارة مع الوزارة إجراءات الصرف”.

‫