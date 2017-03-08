أدبي جدة يُشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب بـ300 إصدار

المواطن – جدة

يُشارك النادي الأدبي الثقافي بمحافظة جدة, بأكثر من 300 إصدار منوع في معرض الرياض الدولي للكتاب .

وتمثل الإصدارات التي تضم دواوين شعر, وقصصاً , وروايات , ودراسات أدبية, وكتباً نقدية, وفكرية, ودوريات النادي من عبقر, وجذور, والراوي, 27 إصداراً جديداً , بالإضافة إلى مشاركة النادي بمجموعة من سلسلة الأدب السعودي من مشروعه لطباعة البحوث العلمية المهتمة بالأدب السعودي .

وأكد رئيس لجنة المطبوعات بالنادي الدكتور عبدالرحمن بن رجاء الله السلمي, حرص النادي على مشاركاته من خلال تنوع مطبوعاته ما بين كتب متخصصة في الأدب السعودي, وفي الإبداع شعراً, ونثراً وكتب أخرى متخصصة في النقد, إلى جانب إشراك المبادرات النوعية في دعم الكتاب .