أسباب الخلافات بين حزب الله وقاسم سليماني في سوريا

المواطن – الرياض

شهدت الفترة الأخيرة حدوث انقسامات وخلافات واسعة بين عناصر حزب الله في سوريا وقاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني نتيجة لما يقوم به من زج بالعناصر العربية لخطوط القتال والاحتفاظ بالفارسية في مواقع متأخرة.

وبحسب انفوجرافيك السعودية على تويتر يعود الخلاف والشقاق بين حزب الله وسليماني إلى عدة أسباب أبرزها تركيز سليماني على الأجندة الإيرانية في سوريا والتضحية بالعرب في مقابل الحفاظ على الفرس وكذلك وقف الرواتب القادمة من طهران لعدة أشهر وغطرسة جنود الفرس في التعامل مع العرب.

كذلك من بين أسباب الخلاف تدخل سليماني في كافة التفاصل فضلاً عن حالة الإحباط التي يشعر بها مقاتلو حزب الله من حيث إنهم يقاتلون في المكان الخطأ.