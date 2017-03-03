أسباب وراء الغضب من حفل عمر خيرت في جدة

المواطن - عبد الرحمن دياب

حالة من الجدل سببها تصريح زكي حسنين، المسؤول عن حفلة الموسيقار عمر خيرت، في جدة اليوم الجمعة، حيث قال إن الحفل يخص نخبة فقط من الراغبين في الحضور.

وما زاد من حالة الجدل حول حفل عمر خيرت أن أسعار التذاكر لا تتوافق إلا مع أصحاب الدخل العالي، وهو ما تسبب في تصاعد الغضب، خاصة وأن قيمة الفئة أ من التذاكر تقدر بـ2200 ريال، وفئات ثانية قيمتها 1700 ريال أو 1000 ريال.

ولكن في المقابل، يتسع موقع إقامة الفعالية لأكثر من 900 شخص، وثمن وجبة العشاء ضمن التذكرة، ولكن يبدو أن هذا لم يشفع لدى الكثيرين، حيث رأوا أن الحفل لا يخاطب إلا فئة معينة وهو ما يعتبر خطأً كبيرًا من جانب منظمي حفل عمر خيرت.