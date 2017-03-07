أطفال اليمن تحت مطرقة الحوثي.. تجنيد واختطاف وتشويه

المواطن ـ الرياض

أعرب رئيس منظمة “صح” لحقوق الإنسان في عدن عصام الشعري، عن القلق إزاء تزايد حالات تجنيد الأطفال من قبل الحوثيين إلى 5 أضعاف، وفق ورد في تقرير المقررة الأممية ليلي زروقي.

وأكد الشعري، في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة تقرير المقررة الأممية المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، تواصل وتزايد انتهاكات ميليشيات الحوثي وصالح للطفولة والقانون الدولي الإنساني خلال عام 2016، مما تسبب في سقوط آلاف الضحايا من الأطفال.

انتهاكات الانقلاب بحق الأطفال:

وأوضح أنَّ “انتهاكات الميليشيات شملت القتل خارج نطاق القانون، والإصابات بالجروح، والتشويه، والإعاقة، والتجنيد القسري، والحرمان من التعليم، وقصف المدارس والمنشآت التعليمية، وحصار المدن، والاعتقال التعسفي، والاختطاف، ونهب ومنع دخول المواد الغذائية والملابس والمساعدات الإنسانية، وقصف المستشفيات والمرافق الصحية”.

حصيلة الاعتداءات على الطفولة:

وأبرز أنَّ “عدد القتلى من الأطفال على أيدي الميليشيات بلغ 971 طفلاً، في 17 محافظة، بينهم 179 بسبب الألغام خلال عام 2016. كما تعرض 115 طفلاً للاختطاف والاعتقال التعسفي، و23 طفلا تعرضوا للتعذيب على أيدي الميليشيات”.

وبيّن أنَّ “عدد الأطفال المجندين في صفوف الحوثيين بلغ 10 آلاف طفل، يشاركون في الأعمال العسكرية القتالية، وزرع الألغام، واستخدامهم كدروع بشرية، والحراسة والمناورة في نقاط التفتيش”، مؤكداً أنَّ “ميليشيات الحوثي أجبرت العديد من العائلات اليمنية على إرسال أبنائها للقتال تحت التهديد، إضافة إلى تجنيدها للأطفال بدور الأيتام”.