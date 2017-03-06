أكثر من 11 ألف بلاغ للعنف الأسري في المملكة خلال عام واحد

المواطن ـ رقية الأحمد ـ الرياض:

أكّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تسجيل أكثر من 11 ألف بلاغ للعنف الأسري على مستوى المملكة خلال العام الماضي.

وأوضحت الوزارة، أنَّ عددت الوحدات التي تتعامل مع البلاغات الواردة في شأن العنف الأسري، يبلغ 24 وحدة، مشيرة إلى أنَّ تسع جمعيات خيرية تستقبل المعنّفين أسريًا، من الأطفال تحت سن 18 عامًا، والنساء أيًا ما كانت أعمارهن.

وأبرزت أنَّ فترة التعامل مع البلاغات، تتراوح حسب تصنيفها، من ساعتين إلى ست ساعات، مبيّنة أنَّ درجات البلاغات هي:

عالية الخطورة

متوسّطة الخطورة

البلاغ العادي

ودعت إلى الاتّصال عبر الرقم الموحّد 1919، المتاح على مدار الساعة، بغية الإخطار عن أي واقعة عنف أسري.