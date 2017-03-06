أمريكا تحذر من زرع الحوثيين ألغاماً بحرية في باب المندب

المواطن – وكالات

حذرت أمريكا، السفن التجارية، من مخاطر الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثى وصالح في مضيق باب المندب قرب مدخل ميناء المخا.

وأوضح المكتب الأمريكي للمخابرات البحرية، في تقرير صادر عنه، أن الاعتداءات على السفن في المضيق وخاصة التجارية منها تحفز جهات فاعلة أخرى على التدخل، مشيراً إلى أن البحرية الأمريكية ستتولى بالضرورة الدور القيادي في أي جهد يرمي إلى حماية حرية مرور السفن.

التحذير الأمريكى أشار إلى أن إغلاق مثل هذا الممر المائي من شأنه أن يؤدي إلى زيادات كبيرة في تكاليف الطاقة الإجمالية، وأسعار النفط العالمية.