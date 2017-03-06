أمريكا تحقق.. هل طلب أوباما التنصت على ترامب؟

المواطن - وكالات

قال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي إن اللجنة ستسعى إلى معرفة ما إذا كانت إدارة باراك أوباما طلبت التنصت على الرئيس دونالد ترامب، وذلك في إطار تحقيقها حول تدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأوضح ديفين نيونز النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا في بيان أن “أحد العناصر التي يتركز عليها تحقيق (اللجنة) هو رد فعل الحكومة الأميركية على ما قام به عناصر في أجهزة الاستخبارات الروسية خلال الحملة الأميركية”.

وتابع “بناء عليه، ستسعى اللجنة إلى معرفة ما إذا كانت الحكومة قامت بأنشطة مراقبة طالت مسؤولين أو ممثلين لفريق حملة أي من الأحزاب السياسية، وسنواصل التحقيق في هذا الملف إذا تطلبت العناصر ذلك”.