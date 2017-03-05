أمسية سينمائية تثري مخيّلة نساء الرياض بفيلم “رحلة استكشاف”

المواطن ـ الرياض:

تختتم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بمدينة الرياض، نشاط “أمسيات سينمائية” للموسم الثقافي لهذا العام بفيلم “رحلة اكتشاف”، للمخرج والمنتج السينمائي السعودي فهمي فرحات، مساء الأربعاء 9/6/1438 هـ، في فرع المكتبة بخريص. وتدير نقاش الفيلم المخرجة والسيناريست السعودية هناء العمير.

يذكر أنَّ الفيلم نال جائزة أفضل فيلم وثائقي في مسابقة الأفلام القصيرة التي أقامها مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض أخيرًا، ويروي ملامح من رحلة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الفضاء، ضمن فريق المركبة “ديسكفري”، في العام 1985م.

وبدأ فرحات حياته في مجال التمثيل وهو في الخامسة عشر، ويحمل شهادة البكالوريوس في الإنتاج السينمائي من جامعة كاليفورنيا عام 2006م. وشارك في أكثر من خمسين عملاً كمنتج ومخرج ومساعد مخرج، منها أفلام روائية مثل “أميركا شرق”، و”ثري فيلز” فيلم عربي أميركي طويل.

وفي سياق متّصل، أبرزت إدارة المكتبات النسائية أنَّ نشاط “أمسيات سينمائية” قدم عروضاً لأفلام قصيرة ووثائقية، تمنح المشاهِدة فرصة الاطلاع على مواد مرئية عميقة، وذات مستوى رفيع من اختيار جهات ثقافية متخصصة، مع فتح باب للنقاش والتحليل من قبل اختصاصيات في المجال.