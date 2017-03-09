أمير القصيم يكرّم مركز المعارض الدولي عقب استضافته أمسية “تراحم”

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم:

كرّم أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، الأربعاء، في مقر ديوان الإمارة، مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات، لاحتضانه أمسية “تراحم” للإفراج عن السجناء.

وكان المركز قد استضاف الأمسية، مساء أمس الأول الثلاثاء، بهدف المشاركة بالمسؤوليات الاجتماعية، التي كانت بمبادرة من رابطة التواصل الاجتماعي بمنطقة القصيم، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة القصيم “تراحم”، وأسهمت في الإفراج عن 110 سجناء، بعد سداد مديونياتهم، بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون ريال.

وأعرب المدير التنفيذي لمركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات أحمد العمار، عن اعتزاز المركز باحتضان مثل هذه المبادرات الاجتماعية والخيرية، التي حظيت باهتمام ومتابعة مستمرة من أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز.

وأبرز أنَّ “المركز يهدف لتشجيع أصحاب المبادرات الاجتماعية على إقامتها داخل صالات المركز، ليستفيد منها أبناء المنطقة وذلك بناءً على توجيهات رئيس مجلس الإدارة الأستاذ سليمان بن إبراهيم العمري، ونائبه الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الحميد”.

وأوضح أنَّ “المركز احتضن العديد من الفعاليات الثقافية والدورات التدريبية، إلى جانب إقامة معارض مختلفة، فضلاً عن عدد كبير من الأنشطة والفعاليات المتجددة والمتنوعة”، مشيراً إلى أن “المركز يوفر مرافقاً وفقاً لأفضل المعايير الدولية”.