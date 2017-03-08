أمير عسير يدشن مشاريع التعليم المليارية لدعم مخرجات التعلم النموذجي

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير:

شهد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، صباح اليوم الأربعاء، تدشين وتأسيس نحو 470 مشروعًا تعليميًا، بقيمة إجمالية تجاوزت المليار ريال، بالمدارس النموذجية في أبها، بحضور وكيل وزارة التعليم للمباني يونس البراك، والقيادات التعليمية في المنطقة.

وحضر سموه توقيع مذكرة شراكة بين تعليم عسير وشركة “دهانات الجزيرة”. واطلع على نماذج المشاريع التعليمية والتربوية التي تم تدشينها.

من جانبه، رحب مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان في كلمة بهذه المناسبة، بسمو أمير منطقة عسير، مثمنًا الدعم اللامحدود الذي يحظى به تعليم عسير من لدن سموه، لافتا إلى أن “المشاريع الجديدة أسهمت في خفض المباني المستأجرة من 45% إلى 15% من مجموع المباني للعام الجاري 1438”.

وأكد آل كركمان، أنَّ تعليم عسير يحل في المرتبة الثانية على مستوى المملكة في التخلص من المباني المستأجرة، مبينًا حجم جهود تعليم المنطقة في مشروع ربط الفصول بشبكات الإنترنت، الذي تجاوزت تكاليفه 200 مليون ريال.

وأبرز حرص الإدارة على تحسين مخرجات التعليم، موضحًا أنها “تعنى بما يدور داخل المباني التعليمية والمنشآت التربوية على وجه الخصوص”.

وأشار إلى أنَّ “ما يحدث في الفصول من تعليم وتعلم متواكب لتطلعات حكومتنا الرشيدة عبر تعزيز روح المواطنة الصادقة في نفوس الجيل، وفتح آمال المستقبل أمام الطلاب والطالبات، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات المدارس”.

وشهد الاحتفال عرض فيلم وثائقي عن تطلعات طلاب عسير لمدرستهم المستقبلية، إضافة إلى أوبريت “نوافذ السماء” كتب كلماته شعرًا الشاعر إبراهيم حلوش، وأداه عدد من طلاب مدارس رواد أبها والنموذجية، وأخرجه ياسر مدخلي.

وفي الختام كرم سمو الأمير فيصل بن خالد المشاركين في حفل التدشين، وهم:

مجموعة مشبب بن زارب للمقاولات تسلمها مشبب بن زارب

شركة دهانات الجزيرة تسلمها نائب مدير الشركة وائل الرميح

مدير إدارة شؤون المباني مهندس صالح الشهراني

المدارس النموذجية متوسط وثانوي تسلمها مدير المدارس أحمد الأحمري

ثانوية رواد أبها تسلمها مديرها حسن الأسمري

شركة بحر المداد تسلمها إبراهيم المرشدي.