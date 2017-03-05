أمير مكة حول تداول الأدوية النفسية والعصبية: ضريبة الانفتاح على العالم

المواطن – وليد الفهمي – تصوير – أحمد الزهراني

وجّه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بتشكيل لجنة من جميع القطاعات ذات العلاقة، لدراسة المقترحات وسنّ خطوات عملية لمحاربة صرف الأدوية النفسية والعصبية والمهدئات دون وصفات طبية والتي يتم استخدامها لغير أغراض التداوي. وقال الأمير خالد الفيصل لدى إطلاقه الحملة التوعية لسوء استخدام الأدوية الوصفية تحت عنوان (لا تجعل من التداوي تعاطي)، والتي تنظمها وكالة الإمارة للشؤون الأمنية وذلك بمقر الإمارة في جدة الأحد ” إن المشكلة التي نعانيها اليوم لم تكن موجودة في السابق، ولكنها ضريبة الانفتاح على العالم، ومشاركة المجتمعات الأخرى، ليس في التطور فقط، بل في المشاكل الآلام والآمال”. وأكد الأمير خالد الفيصل ضرورة إيجاد خطوات عملية لمحاربة ظاهرة انتشار استخدام الأدوية الوصفية لغير أغراض العلاج، على أن تتم دراسة المقترحات الوارد لوكالة الإمارة للشؤون الأمنية وتحويلها لحلول وخطوات يتم تنفيذها على أرض الواقع لمحاربة هذا الداء.

ونوه سموه إلى أهمية معالجة المشكلات بالمشاركة بين القطاعات وفئات المجتمع مقدماً الشكر للمشاركين في الحملة من كافة القطاعات وفي مقدمتهم وكالة الإمارة للشؤون الأمنية، سائلاً الله التوفيق وأن تتكلل الجهود بالنجاح وأن تحقق هذه الحملة أهدافها. كما كرم أمير منطقة مكة المكرمة الجهات والرعاة المشاركين والداعمين للحملة. من جهته، عبّر وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية المشرف على الحملة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي عن شكره وصادق امتنانه لأمير المنطقة على رعايته الكريمة لهذه الحملة. وأكد الأمير سعود بن جلوي أن ضبطيات الجهات المختصة من الأدوية النفسية والعصبية والمهدئات تعطي مؤشراً عن حجم الظاهرة والاستخدام الخاطئ لهذه النوعيات من الأدوية، وما تم ملاحظته توضح لنا الفئة الأكبر من المتعاطين لهذا النوع من الأدوية وهم شريحة الشباب.