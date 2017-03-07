أمين عسير ينذر المؤسسات الوطنية المتعثرة في تنفيذ المشاريع

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ عسير:

أكّد أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي، أنَّ الأمانة ستتخذ عددًا من الإجراءات تجاه بعض المؤسسات الوطنية، بسبب تأخيرهم تنفيذ بعض المشاريع التي يعملون فيها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي يعقده أمين المنطقة مع مقاولي المشاريع بالأمانة، مع مقاولي المشاريع بوكالة الخدمات بالأمانة.

وناقش المجتمعون سير العمل في المشاريع القائمة، ونسبة التنفيذ التي وصل إليها كل مقاول، وكذلك ناقش معهم الأسباب التي أعاقت تسهيل مهام إنجاز المشاريع، خلال الاجتماع مع الإدارات الخدمية الأخرى، مثل شركة الكهرباء والاتصالات السعودية.

وقرر القاضي توجيه إنذارات لبعض المؤسسات المتعثرة في أعمالها، مطالبًا إياهم بضرورة التنفيذ وسرعة الإنجاز وفق الاشتراطات النظامية لكل مشروع.

يذكر أنّه حضر الاجتماع وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالله المصلح وكذلك بعض مديري العموم بالوكالة.