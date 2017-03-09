أنباء تُزعج جماهير الاتحاد قبل مواجهة النصر !

المواطن ـ محمد سلام

أعربت الجماهير الاتحادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقها حيال الأنباء الإعلامية التي انتشرت في الساعات الماضية، وذكرت أن هناك مشادة كلامية حدثت في معسكر الفريق بين اللاعب المصري محمود كهربا، ورئيس النادي حاتم باعشن، وذلك أثناء المران الأخير للفريق في جدة، الثلاثاء الفائت قبل مغادرة البعثة إلى الرياض من أجل مواجهة نادي النصر مساء الجمعة في نهائي كأس ولي العهد.

وأكد الاتحاديون أن الوقت الحالي يتطلب الهدوء والتركيز التام لدى اللاعبين، موضحين أن بطولة كأس ولي العهد هي الأمل الأخير للفريق للحصول على بطولة في الموسم الحالي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن المصري كهربا طالب باعشن بمستحقاته المتأخرة، ولكن الأخير أخبره بعدم توفر سيولة مادية، ما جعل أصوات الثنائي ترتفع وسط أنظار الفريق.

وأوضحت أن كهربا قال لرئيس الاتحاد: “لولا أن هناك نهائياً ينتظرنا، لتحدثت عبر وسائل الإعلام”. فما كان من الحضور إلا تهدئة الوضع مع وعد اللاعب المصري بحل الموضوع عقب النهائي.