أهالي الحرف ونمران: إلى متى يا بلدية بيشة؟

المواطن ـ نواف آل مثاعي ـ بيشة

طالب أهالي حي الحرف ونمران، أعضاء المجلس البلدي في محافظة بيشة، بتنفيذ وعودهم التي قطعوها أثناء زيارتهم الميدانية للأحياء.

وأعرب المواطن سعيد المعاوي، عن أسفه من عدم النظر للحرف ونمران كباقي الأحياء داخل النطاق العمراني للمحافظة، فلقد قمت بسؤال المجلس البلدي عبر حسابهم في تويتر عن سبب تأخر إكمال مشروع الأرصفة في الحرف، بعدما تم إنزال الأرصفة من قبل المقاول المنفذ للمشروع منذ شهرين، ولم أجد أيّ تجاوب منهم، فلماذا تتعثر مشاريع الحرف، ولا يتم إنهاؤها بشكل أسرع.

وأبرز المعاوي أنّه “يوجد لهم سابقة من خلال مشروع سفلتة مدخل بيشة الغربي من جهة الحرف، والذي ظل لمدة تزيد عن الشهرين حتى تم الانتهاء منه”.

وأشار إلى أنَّ “مشكلة تنظيم تقاطع الحرف أيضًا تنتظر حلاً، والذي يسبب زحمة خانقة في الصباح الباكر، أثناء خروج الناس لأعمالهم، فضلاً عن ضرورة الحد من تهور المراهقين في القيادة”.

بدوره، عبّر محمد الغامدي عن رأيه، مطالبًا المسؤولين في بلدية بيشة بالمرور على شارع نمران، الرابط بين الحرف وجنوب المدينة، ليروا مدى معانتنا اليومية مع ضيق الطريق، وكثرة الحفر، التي تسبب زحمة سير”.

وأضاف: “أطالبهم بإيجاد حل لتنظيم سير سائقي صهاريج المياه، الذين يعرضون الناس للخطر أثناء نزولهم للأشياب، وعكس السير للنزول تحت الكوبري”.

وفي السياق ذاته، طالب أبو سلطان بـ”إعادة سفلتة طريق مسلية، الذي تمت سفلتته بعد جريان السيول بطريقة بدائية، دون تطبيق المعايير السليمة للسفلتة”.