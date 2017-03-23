أهالي يبس الباحة : كنا نقطع 30 كيلو فأحالونا لـ 80 كيلو وعرة

المواطن – عبدالعزيز الشهري – الباحة

“أنا في آخر زماني، فعمري فوق 100 عام عاصرت افتتاح المخواة، قضاؤنا في المخواة أجدادنا وآباؤنا ونحن.. ولا نستطيع المداومة بفرعة غامد الزناد ونحن إلى ذمة الله ثم حكومتنا، نطلب لجنة تطوف بمنطقتنا من طفالة إلى كحيلة، وإن رأوْا كلامنا صحيحاً ينقذوننا وإن كان غير ذلك فليعاقبوننا”.

بهذه الكلمات بدأ مُسنّ مناشدته للقيادة بإعادة مركز يبس إدارياً لمحافظة المخواة بدلاً من محافظة غامد الزناد التي يستدعي الوصول إليها مسافة سفر تسمح بجمع وقصر الصلاة

جاء ذلك في مناشدة لعدد من كبار السن والعجزة من أهالي مركز ” يبس ” بمنطقة الباحة، عبر مقطع فيديو، للقيادة والمسؤولين، بإعادة مركز يبس إدارياً من محافظة غامد الزناد إلى محافظة المخواة القريبة منهم، بعد نقل مركزهم إدارياً من محافظة المخواة إلى محافظة غامد الزناد البعيدة عنهم منذ قرابة 4 سنوات، مبينين أن الطريق إلى محافظة غامد الزناد يعبر بهم من وسط محافظتهم السابقة المخواة، كما أن طريق محافظة غامد الزناد طريق وعر وبعيد، ويمر بعقبة الحمراء الجبلية كما يعبر أوديةً عملاقة.

وقال الأهالي: منذ عرف آباؤنا الحياة ومراجعاتنا لمحافظة المخواة التي تبعد عنا 33 كيلومتراً (26 دقيقة) فلماذا نُنقَل إلى غامد الزناد التي تبعد عنا 80 كيلومتراً (68 دقيقة) في طريقٍ وعر وفِي غاية الخطورة، مناشدين القيادة الرشيدة بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية للوقوف على مركز يبس، وقياس المسافة بين مركز يبس ومحافظة المخواة، والمسافة بين مركز يبس ومحافظة غامد الزناد وإعادتنا لما من شأنه راحة المواطن والحفاظ على حياته، فالطريق طويل وشاق ويقطع أودية غاية الخطر.

وقال مُسنّ ” نتبع لمحافظة المخواة وسبب رجوعنا لمحافظة غامد الزناد هو التقسيم القبلي وهو شاقٌ علينا، فالحكومة واحدة ولا تنظر إلى تلك التقسيمات القبلية، نحن نمر بالمخواة ثم نصعد عقبة وفِي ذلك مشقّة على كبار السن والضعفاء، فإلى الله ثم إلى قيادتنا – الذي لايُظلمُ عندها أحدٌ – تشكيل لجنة من الرياض تعاين مقدار معاناتنا من هذا التقسيم.

وقال أحد المسنين لـ ” المواطن ” أملنا في الله ثم في الإعلام لإيصال صوتنا للقيادة ولأمير الباحة المحبوب بعد أن أُجبرنا على مراجعاتٍ لمحافظة تستلزم منا التوقف تماماً عن الأعمال للسفر إليها محافظة غامد الزناد لرؤية الضرر والمشقة الكبيرة التي وُضِعوا فيها.

فيما أنشأ مغردون هاشتاقاً بعنوان #الملك_سلمان_مركز_يبس_مظلوم، دونوا فيه جزءاً كبيراً من المعاناة، ومناشدين الإنصاف وإعادتهم إدارياً لمحافظة المخواة فهي الأقرب مسافةً والأقلّ مشقةً والأكثر أماناً، بدلاً من قطع الأودية وصعود العقاب في مسافة سفر تجيز الجمع والقصر في الصلاة.