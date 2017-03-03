إخلاء وإصابة أشخاص في حريق مبنى بجدة

المواطن – أحمد العُمري – جدة

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس من إخلاء (٦) حالات، ثلاث منها نقلوا إلى المستشفى، أصيبوا بحالة اختناق بعد أن احتجزتهم سحب الدخان داخل بناية من ثلاثة أدوار نتيجة حريق اندلع بشقة بالدور الأرضي.

وجاء بيان الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة على لسان العقيد سعيد سرحان: إن فرق الإنقاذ التابعة لمدني جدة تمكنت من إنقاذ (٦) حالات ثلاث منها نقلت إلى المستشفى عن طريق الهلال الأحمر امرأتان وطفلة، بينما عولج 4 حالات في موقع الحادث.

وأضاف سرحان أن الحريق اندلع بشقة بالدور الأرضي اقتصر على غرفة وصالة تصاعدت منه سحب الدخان للأدوار العلوية للبناية المكونة من ثلاثة أدوار تحتوي على (١٢) شقة، مما استدعى إلى إخلاء البناية من قاطنيها.

وأشار سرحان إلى أن الحالات الثلاث التي تم إخلاؤها كانت محتجزة بالدور الأول من البناية نتيجة لكثافة الأدخنة المتصاعدة للأدوار العلوية حيث تأثرت بشكل كبير بحالة اختناق وتم إسعافها ونقلها عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج، ولا زالت متابعة من قبل المختصين بمدني جدة.

وعن الأسباب التي جعلت كثافة الدخان تكتظ بها أروقة البناية ونتج عنها إخلاء جميع قاطنيها وعدد من الإصابات؛ بيّن العقيد سرحان أن ملحق البناية مستغل كدور، مما أدّى إلى إغلاق أي منافذ للسطح وقلّص من وجود لتيارات هوائية تساعد على خروج سحب الدخان إلى خارج البناية، كما قلل من فرص النجاة ولم يكن للمحتجزين منفذ إلا البوابة الرئيسية المكتظة بالأدخنة التي حالت بينهم وبين الخروج لمواقع أكثر أماناً.