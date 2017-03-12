إدارة ترامب ترغب في لقاء محمد بن سلمان هذا الأسبوع

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

ترغب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عقد اجتماع مع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، وزير الدفاع، لبحث الأوضاع الأمنية وجهود مكافحة الإرهاب ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وبحسب شبكة “CBS News” الأمريكية، فإن رغبة البيت الأبيض في لقاء الأمير محمد بن سلمان خلال الأسبوع الجاري، تأتي في ظل رغبة الإدارة الأمريكية بتوسيع مهامها العسكرية ضد تنظيم القاعدة في اليمن، لاسيما وأن الولايات المتحدة تملك دورًا حيويًا في تقديم الدعم والتدريب العسكري للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية ضد الانقلابيين الحوثيين.

وتدرس الخارجية الأمريكية في الوقت الحالي لمن ستسند مهام مقابلة الأمير محمد بن سلمان أثناء رحلته للولايات المتحدة، خاصة في ظل سفر ريكس تيلرسون إلى شرق آسيا، في مهمة لتوثيق التحالف الأمريكي مع كوريا الجنوبية.

وأكدت الشبكة الأمريكية، أن ترامب يتطلع لدور أكثر صرامة للرد على التدخل الإيراني في اليمن، لاسيما في ظل وجود قناعة راسخة لدى الرئيس الأمريكي بأن طهران قامت فعليًا بتزويد الحوثيين بالمتفجرات والأسلحة التي استخدمتها ضد الفرقاطة السعودية يناير الماضي.

وأضافت “CBS News “ أن الرئيس الأمريكي يرى ضرورة توسيع عملية عسكرية منفصلة لواشنطن ضد تنظيم القاعدة في اليمن، وهو الأمر الذي يستلزم توسيع مجالات التعاون الاستخباراتية مع المملكة، لاسيما وأنها الطرف الأكثر إلمامًا بالأوضاع في اليمن.