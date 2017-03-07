إرهاب بالتزامن مع زيارة الملك لماليزيا .. محصّنٍ بالدين من كل شيطان

المواطن - عبد الرحمن دياب

بعد نجاح السلطات الماليزية أمس الثلاثاء في إحباط محاولات إرهابية تزامنت مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للبلاد الأسبوع الماضي، ضمن جولته الآسيوية المطولة، رأى نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المحاولة تحمل اتهامًا واضحًا بضلوع دول بعينها بهدف إفساد زيارة الملك سلمان، مقدمين أشعار المحبة، والكثير من الدعاء لحفظ الملك سلمان في جولته وعودته سالمًا إلى أرض المملكة.

ودعا عمار: “اللهُمَّ من أراد مليكنا بسوءٍ فأشغله بنفسه ورد كيدهُ في نحره، اللهُمَّ احفظ مليكنا مِن كل سوء يارب العالمين”.

أما عبد اللطيف آل الشيخ، فغرد قائلًا:

تبّت يدين اللي نوى يضر سلمان …ما ضر عالي السُحب نبح الكلابه

محصّنٍ بالدين من كل شيطان … الخزي ما عمره يهز المهابه

ومن جانبه، علق عبدالله العمري على المحاولة الإرهابية الفاشلة المتزامنة مع زيارة الملك قائلاً :

يا #خادم_البيتين والعزم معقود

على سنود ” المجد ” نوّخ ركابك

خلّ العدا تشرب نواياهم السود

هيبتك تحمي.. قبل كفّك جنابك

وشدد بن عويد على أن: “سلمان ليس للسعوديين والسعودية بل للعرب والأمة الإسلامية، وهب نفسه وجهده وقواته لعزتهم وحماية مقدساتهم يارب احفظه وانصره”.