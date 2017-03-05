إصابة 10 أشخاص في تصادم مروع بطريق الساحل بمكة

المواطن – أحمد العُمري – مكة المكرمة

أصيب ١٠ أشخاص بإصابات متفاوتة مساء أمس السبت، إثر حادث تصادم في طريق الساحل بالقرب من محطة خمسة نجوم

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبد العزيز بادومان أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت مساء يوم أمس السبت بلاغاً من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الساحل أمام محطة خمسة نجوم وبه عدد من الإصابات.

وأضاف بادومان أنه على الفور تم توجيه 5 فرق إسعافية وفرقة تدخل متقدم، مشيراً إلى أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ١٠ حالات تم تقديم الخدمة الإسعافية لها ونقلت 7 حالات متوسطة وحالة خطرة إلى مستشفى النور التخصصي، فيما نقلت حالتان إلى مستشفى الملك عبد العزيز بالزاهر.