إصابة 6 أشخاص في تصادم على طريق الهدا بالطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

أصيب ستة أشخاص بإصابات متفاوتة إثر اصطدام مركبتين فجر اليوم على طريق الهدا النازل بعد منتزه الجبل الأخضر حيث باشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر بالطائف حادث تصادم وقع بين مركبتين عند الساعة ١:١٨صباحاً وذلك على طريق الهدا .

وفي التفاصيل أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ والتي بدورها قامت بتوجيه الفرق الإسعافية بقيادة القائد الميداني خالد الحارثي.

وأضاف أنه عند وصول الفرق للموقع اتضح أن هناك ست إصابات تم التعامل معها وتقديم الخدمة الإسعافية لهم حيث تم نقل ثلاث حالات متوسطة لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف وحالتين متوسطتين لمستشفى الملك فيصل وحالة رفضت النقل وتم تقديم الخدمة الإسعافية لها .

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