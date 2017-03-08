إصابة 6 أشخاص من عائلة واحدة في انقلاب بطريق الطائف – الرياض

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

تعرضت عائلة مكونة من ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال لإصابات متفاوتة إثر انقلاب مركبتهم على طريق الطائف الرياض أمام ميزان رضوان .

وأفاد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي ان غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت البلاغ عند الساعة التاسعة مساء أمس وتم تمريره لمركزي رضوان والعطيف.

وأضاف: عند وصول الفرق اتضح أن بالموقع ست إصابات ( أربعة أطفال ورجل وزوجته ) وعلى الفور تم فرز الحالات حيث اتصح أن اثنتين منها متوسطتا الإصابة وأربع حالات أصيبت بإصابات بسيطة فيما تم التعامل مع الحالات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة ونقلهم إلى مستشفى المويه .