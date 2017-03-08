إصدار 24,967 وثيقة تأمين صحي موحدة بنهاية المرحلتين الأولى والثانية

المواطن – الرياض

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني نجاح تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من تطبيق قرار إلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة حيث بلغ إجمالي عدد الوثائق الموحدة التي تم إصدارها 24.967 وثيقة مقارنة بعدد 317,726 وثيقة تم إصدارها في نفس الفترة من العام الماضي لنفس عدد المؤمّن لهم.

وقال الأمين العام للمجلس الأستاذ محمد بن سليمان الحسين إن المجلس قام ويقوم بتطبيق القرار الخاص بإلزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل كل العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، وذلك في إطار حرص المجلس على اتخاذ التدابير والإجراءات التي تسهم في القضاء على التأمين غير الحقيقي، وتعزز حماية حقوق المؤمّن لهم، وتضمن رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي، مشدداً أن صاحب العمل ووفقاً لمراحل التطبيق لن يكون بمقدوره إصدار أكثر من وثيقة تأمين صحي حيث يلزم بالتأمين من خلال وثيقة واحدة فقط تضم جميع العاملين لديه وأفراد أسرهم.

وأشار الحسين إلى أن خطة تنفيذ القرار تم تطبيقها على(4) مراحل بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل، وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر، حيث بدأ تطبيق المرحلة الأولى على أصحاب العمل الذين يعمل لديهم 100 عامل فأكثر، بتاريخ 10/ 7/ 2016م وانتهت هذه المرحلة بإصدار 5284 وثيقة، فيما بدأ تطبيق المرحلة الثانية بتاريخ 10/ 10/ 2016 على أصحاب العمل ممن يعمل لديهم 50 عاملاً فأكثر وانتهت هذه المرحلة بإصدار 19683 وثيقة، أما المرحلة الثالثة والتي بدأت بتاريخ 10/ 1/ 2017م، فلا يزال تطبيقها لمن يعمل لديهم أكثر من 25 عاملاً، وسيختم المجلس تطبيق المشروع من خلال المرحلة الرابعة على من يعمل لديه 25 فأقل بدءاً 10/ 4/ 2017م.

وبيّن الحسين أن إجمالي عدد المؤمن لهم يزيد على 11,884,193 مؤمناً لهم من العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم، منهم 2,537,137 سعوديون، و9.347.056 غير سعوديين مما يعني أن المجلس يتولى التنظيم والإشراف والرقابة على خدمات التأمين الصحي بما يزيد على 37% من إجمالي عدد السكان بالمملكة، من خلال 27 شركة تأمين صحي مؤهلة و 9 شركات إدارة مطالبات تقوم بتأمين خدمات الرعاية الصحية من خلال ما يربو على 4,587 مقدم خدمات صحية معتمداً.

و طالب الحسين أصحاب الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص، بالتعاون في تطبيق الضوابط المنظمة، بما يحقق حصول المؤمن لهم لدى صاحب العمل على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب، داعياً بشكل عام أصحاب العلاقة التأمينية والمؤمن لهم بشكل خاص للاستفادة من كافة قنوات الاتصال، والاطلاع بشكل موسع على وثيقة صاحب العمل الموحدة؛ من خلال البوابة الإلكترونية للمجلس (هنا)، أو الاتصال على الهاتف الموحد رقم 920001177، أو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي تويتر، فيس بوك، لنكد إن على العنوان @cchiksa، كما يمكن لجميع العاملين في القطاع الخاص من سعوديين وغير سعوديين، التقدم للمجلس عبر الاتصال بإحدى قنواته الأخرى الرسمية، في حال أي إخلال بذلك أو في حال عدم قيام صاحب العمل بتوفير التأمين الصحي لهم ولأفراد أسرهم، لاتخاذ الإجراءات النظامية وفق نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية.