إعادة تشكيل مجلسي إدارة جمعيتي “الإدارة الصحية” و”الوبائيات”

المواطن – الرياض

أعادت الجمعية السعودية للإدارة الصحية، تشكيل مجلس إدارتها وذلك خلال انتخابات الجمعية التي جرت مؤخراً. وحققت الانتخابات الإلكترونية التي نفذتها الجمعية نجاحاً كبيراً في سير العمل.

وألقى مدير إدارة الجمعيات الصحية في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية خالد العايد كلمة تطرق خلالها إلى دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في تفعيل الجمعيات الصحية، مشيراً إلى استراتيجية الهيئة في الارتقاء بالقطاع الصحي، لافتاً إلى أن الهيئة وضعت هدفاً رئيسياً في استراتيجيتها الحديثة هو حماية وتعزيز الصحة في المملكة العربية السعودية من خلال الكفاءات الصحية المؤهلة على أعلى المعايير وأفضل الممارسات.

من جهته، عبّر رئيس الجمعية السعودية للإدارة الصحية السابق الدكتور إبراهيم الملحم في كلمة له، عن شكره وتقديره للأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده وإلى الرئيس التنفيذي للجمعيات العلمية الصحية الدكتور سعد عسيري والى إدارة الجمعية الصحية في الهيئة على الجهود المبذولة لإنجاح عمل الجمعية، لافتاً إلى أن الهيئة حققت نقلة نوعية في العمل عبر خطتها الاستراتيجية التي تسعى إلى حماية وتعزيز الصحة في المملكة، ورفع كفاءة الممارسين الصحيين.

من جهة أخرى، شكلت الجمعية السعودية للوبائيات مجلس إدارة جديداً بعد انتهاء الانتخابات التي جرت مؤخراً.

وقدم رئيس الجمعية السابق الدكتور إبراهيم الزهراني شكره وتقديره إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ممثلة في الأمين العام الأستاذ الدكتور أيمن بن أسعد عبده على الجهود المبذولة لإنجاح عمل الجمعية مشيراً إلى أن الهيئة بذلت جهوداً كبيرة للجمعية ولسائر الجمعيات التي تشرف عليها.

واستعرض الدكتور الزهراني ما تحقق من عمل في الجمعية السعودية للوبائيات خلال الفترة السابقة من عملها، معرباً عن شكره لأعضاء مجلس إدارة الجمعية على دعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الجمعية.