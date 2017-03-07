إمارة عسير تحصد “الدرع الذهبي” من جائزة الحكومة الذكية العربية في القاهرة

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير:

حصدت إمارة منطقة عسير، جائزة الدرع الذهبي، وذلك في حفل جائزة الحكومة الذكية العربية بالقاهرة في دورتها الثامنة، التي نافست فيها 8 دول عربية، عن فئات أفضل تطبيقات ذكية، والتعاملات الإلكترونية عبر التطبيق الرسمي للإمارة.

وثمن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير هذه الجائزة، التي تعتبر تتويجاً للعمل الجماعي، والعمل بروح الفريق الواحد بالإمارة.

وبيّن أنَّ “إمارة عسير ستكون سباقة في تطبيق التعاملات الإلكترونية، التي من شأنها التسهيل على المراجعين في متابعة معاملاتهم دون عناء”.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة عسير بمكتبه بالإمارة الثلاثاء، سعادة وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش، وسعادة وكيل الإمارة للحقوق عوض محمد آل سعيد، وسعادة المدير المالي والإداري عبدالعزيز العسبلي، ومدير عام تقنية المعلومات ناصر بن يحيى القحطاني، ومدير إدارة التعاملات الإلكترونية عبدالرحمن بن سعيد السرحاني، ومشرف التطبيق عبدالله بن ناصر عسيري. حيث قدم وكيل الإمارة لسمو الأمير فيصل بن خالد درع الجائزة.

يذكر أنَّ جائزة الحكومة الذكية العربية هي مسابقة موجهة لحكومات الدول العربيّة، والمؤسسات الرسمية، وتهدف إلى تعزيز مواقع الحكومات الإلكترونية والذكية، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشجيع الإبداع في تصميم المواقع والصفحات الإلكترونية والتطبيقات الذكية للحكومات العربية، وتكريم أفضل الصفحات والأدوات الإلكترونية التي تم تصميمها وفقاً للمعايير الدولية لمواقع للحكومات الإلكترونية والذكية.

وتدعم الجائزة اكتشاف وتعزيز الروح الإبداعيّة، والوصول إلى مواقع وصفحات حكومية إلكترونية لتحسين جودة خدماتها، وإمكان الاستفادة منها لخدمة المواطن العربي، وتقدير وتمييز جهود الحكومات والمؤسسات الرسمية العربية، التي أسست مواقع لها على الإنترنت، وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الأجهزة الذكية، بغية تقديم الخدمات لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وتسعى الجائزة إلى تشجيع بناء المزيد من المواقع الحكومية الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الذكية في الوطن العربي لتعميم الاستفادة من الثورة التكنولوجية العالمية، ومن أجل خدمة التنمية المستدامة في الدول العربية، وحث الدول العربية على المشاركة في العالم الرقمي انطلاقاً من رؤية أكاديمية نحو تعزيز العمل العربي المشترك وخلق بيئة رقمية تهدف إلى تعزيز الشفافية في أبهى صورها.

وهناك العديد من المعايير والقوانين التي كانت سبب في حصد الإمارة للدرع الذهبي، ممثلة في:

ماذا يقدم التطبيق من معلومات أساسية ورئيسية تتجاذب مع رغبة المستخدم في الاستفادة من التطبيق لخدمة المتطلبات.

إمكان الانتقال بين المعلومات

سرعة الوصول للمعلومات

الشكل النهائي للتطبيق

سرعة/خدمة/ إيفاء

ما يحتويه التطبيق من معلومات استخدام مطابقة للمعايير المعتمدة للتعاطي مع الخدمات؛ ومنها الذاكرة، السرعة، استعمال البيانات، استخدام البطارية.. إلخ

مرونة التفاعل مع منصة البرامج العالمية (أبل، اندرويد، وغيرها) في تقديم الدعم التقني

حجم وقوة التفاعل مع برامج التواصل الاجتماعي

عدد الأشخاص الداخلين والمستخدمين للتطبيق وحجم الانتشار.

