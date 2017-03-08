إيرباص تستعرض آفاق علوم الفضاء للطلبة الإماراتيين

المواطن – دبي

شارك عدد من طلبة الجامعات الإماراتيين في ورشة عمل لاكتشاف علوم وقطاع صناعة الفضاء، نظمتها شركة إيرباص خلال مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل في العاصمة أبوظبي.

وشارك 50 طالباً وطالبةً في ورشة “إيرباص المهندس الصغير” التي تهدف إلى تعريف الأجيال المقبلة على عالم استكشاف الفضاء والروبوتات وإطلاعهم على لغة البرمجيات لإتمام المهمة الموكلة إليهم.

وتأتي مشاركة إيرباص في مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل كجزء من دعم الشركة المتواصل لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ – رحلة المسبار- في عام 2021 . وبدورها ركزت ورشة عمل “إيرباص المهندس الصغير” على إلهام وتحفيز الشباب الإماراتي على الانخراط في هذه الدراسات التي ستساعدهم على تحقيق المهمة الوطنية في مجال علوم وأبحاث واكتشاف الفضاء.

وأطلقت إيرباص مبادرة “إيرباص المهندس الصغير” في عام 2012، وهي مبادرة معنية بتحفيز الكوادر الشابة الموهوبة على مستوى المنطقة على الانخراط في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وإلى يومنا هذا قامت الشركة بتنظيم ورش عمل لأكثر من 3,000 طالب وطالبة.

وبهذه المناسبة قال ميكائيل هواري، رئيس شركة إيرباص أفريقيا والشرق الأوسط : “إن شراكتنا مع مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل نابعة من التزامنا في الاستثمار بالعنصر البشري الإماراتي، ليسهم الشباب بشكل أساسي في تحقيق الأهداف المنشودة في قطاعي الطيران والفضاء”.

وأضاف هواري: “يُعد تشجيع الكوادر الموهوبة الشابة أحد الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير من شركة إيرباص، ومن هذا المنطلق، قمنا بإطلاق مبادرة “إيرباص المهندس الصغير” التي لعبت دوراً محورياً في تحفيز قدرات الشباب على الابتكار في قطاع الطيران على مدار الخمسة أعوام الماضية، ونحن على ثقة تامة من أن الأجيال المقبلة ستكون الدافع لاستدامة هذين القطاعين لما لهما من دور مباشر في النهضة الحضارية والتنمية المستدامة للمجتمعات”.

وينظم مجلس محمد بن زايد لأجيال المستقبل برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. وشارك في المجلس أكثر من ثلاثة آلاف طالب إماراتي من الجامعات عبر برنامج حيوي من الجلسات الحوارية والمعارض التفاعلية. وتأتي مشاركة إيرباص في المجلس كجزء من برنامج مركز المستقبل.