إيرباص “A321neo” تحصل على شهادة مصادقة معتمدة

المواطن – الرياض

حصلت طائرة A321neo والمزودة بمحركات من نوع CFM LEAP – 1A على شهادة مصادقة معتمدة دوليأ من قبل من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) وذلك بعد اجتيازها بنجاح سلسة من برنامج اختبارات طيران.

هذا وتم التوقيع على شهادة المصادقة من قبل تريفور وودز، مدير المصادقة على الشهادات في الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) ومايكل كيشيكي، القائم بأعمال المدير- قسم مصادقة شهادات الطائرات في وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA)، حيث تم تسليم الشهادتين لـ كلاوس رووي، نائب رئيس برنامج عائلة طائرات إيرباص A320 وبيير هنري بروس، كبير مهندسين عائلة طائرات إيرباص A320.

وتعقيباً على هذا الإنجاز قال فابريس بريجيه رئيس شركة إيرباص للطائرات التجارية: “تقدم طائرة إيرباص A321neo لعملائها التوازن المثالي بين الكفاءة في استهلاك الوقود والراحة والأداء البيئي المتفوق. إنها بالفعل الطائرة الرائدة عالمياً ضمن فئتها”.

وأضاف بريجيه: “إن هذا الإنجاز التاريخي هو تتويج لجهود فريقنا الذي عمل بتفانٍ والتزم للحصول على هذه الشهادة”.

ومن الجدير بالذكر أن طائرة A321neoالمزودة بمحركات CFM قد سجلت أكثر من 400 ساعة طيران وأكثر من 160 رحلة، مكملةً بنجاح حملة التجارب التي قامت بها الشركة على هيكل وأنظمة وتصميم الطائرة لتثبت جاهزيتها للطيران. وتعد طائرة A321neo المزودة بمحركات CFM العضو الرابع في عائلة طائرات NEOالتي تم اعتمادها على مدى الـ15 شهراً الماضية، الأمر الذي سيتيح للعملاء الاختيار من بين نوعين من المحركات، هما “Pratt & Whitney’s Pure Power PW1100G-JM” وCFM’s LEAP-1A.

هذا وتعد عائلة طائرات إيرباص A320neo الأكثر مبيعاً عالمياً بين طائرات الممر الواحد بحصة سوقية بلغت 60%، وتلقت إيرباص أكثر من 5,000 طلبية لهذا الطراز من قِبل 92 مشغلاً منذ اطلاق هذا الطراز في عام 2010. وتوفر هذه العائلة راحة في الأجواء لا مثيل لها من خلال مقاعد كبيرة بقياس 18 إنش كميزة قياسية على الدرجة السياحية.