ابتكار تقني سعودي لحماية بياناتك الشخصية على الهواتف المسروقة

المواطن – ترجمة : محمود نبيل

ابتكر مجموعة من الباحثين في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، تقنية جديدة يمكنها تدمير الهاتف الذكي حال سرقته بمعرفة المالك الأصلي له، وذلك تجنبًا لوقوع بيانات المستخدمين وأحاديثهم الشخصية والسرية في أيدي السارق.

وأبرزت صحيفة “تربيون نيوز” الإندونيسية، تصريحات محمد مصطفى حسين، أحد الباحثين القائمين على العمل التقني، والتي أكد خلالها ابتكار تقنية “التدمير الذاتي” للهواتف الذكية المسروقة، استنادًا إلى رغبة المالك الأصلي في منع وصول بياناته السرية إلى السارق.

وأوضح حسين أن التقنية تعتمد فنيًا على تسخين البوليمرات بالشكل الذي يسمح بتمددها عن الحجم الطبيعي، لتنمو إلى 7 أضعاف الحجم الأصلي، وهو الأمر الذي سيتبعه تدمير أجزاء الهاتف المسؤولة عن تخزين بيانات الشريحة في ثوان معدودة.

وتمنع تقنية التدمير الذاتي السارق من كشف البيانات السرية والخاصة لمالك الهاتف، حيث تعمل تلك التقنية التي يمكن تفعيلها على كافة أجهزة الهواتف الذكية الحديثة، على تدمير أجزاء الهاتف الحيوية، والمخصصة بشكل أساسي لتخزين البيانات.