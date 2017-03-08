ابن ميم يزفّ نبأً سارًّا لمحترف الاتحاد !

المواطن ـ محمد سلام

قضت لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بتأييد قرار لجنة النزاعات في قضية، محترف نادي الاتحاد، المهاجم الدولي التونسي أحمد العكايشي وناديه السابق الترجي الرياضي التونسي، والقاضي بتمكينه من مبلغ 346 ألف دينار بعنوان جرايات ومستحقات غير مستخلصة.

وقال أنيس بن ميم، وكيل اللاعب، في تصريحات لإحدى الإذاعات التونسية إن لجنة الاستئناف التابعة للجامعة لكرة القدم قد أيدت قرار لجنة النزاعات في خصوص قضية أحمد العكايشي وفريقه السابق الترجي الرياضي التونسي.

وأضاف: “لجنة الاستئناف قضت بمطالبة هيئة الترجي الرياضي التونسي بدفع مبلغ 346 ألف دينار للاعب”، معرباً أنه سيدرس إمكانية الاكتفاء بالحكم أو تصعيده للمحكمة التحكيم الرياضية الدولية.